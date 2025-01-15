芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科・田邉 匡生教授は、東レリサーチセンター、山形大学、東洋大学、東北大学と実施している共同研究において、水中の極めて微量のナノ粒子をマイクロバブル※1を用いて凝集させることによって濃縮し、その局所的な化学的特性を原子間力顕微鏡(AFM)と赤外吸収分光法(IR)※2とを組み合わせた方法(AFM-IR)で解析する新しい手法を提案しました。芝浦工業大学デザイン工学部デザイン工学科「共同