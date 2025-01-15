東京ディズニーランド（TDL）では15日より、スペシャルイベントシリーズ『ディズニー・パルパルーザ』の第3弾『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』を開催（〜3/16）。注目グルメを紹介する。【写真】隠れミッキーを探せ！ ヴァネロペ注目グルメをピックアップ同イベントは、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちがつくりあげたスウィーツ