TWSが日本レコード協会から初のゴールドディスク認定を獲得した。【写真】TWS、初々しい空港ファッション1月15日、日本レコード協会によると、TWSの1stシングル『Last Bell』が2024年12月基準の累積出荷枚数が10万枚を越え、ゴールドディスク「ゴールド」認定を獲得した。日本レコード協会は毎月、アルバム累積出荷枚数に応じて「ゴールド」（10万枚）、「プラチナ」（25万枚）、「ダブルプラチナ」（50万枚）、トリプルプラチナ（