人気漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の公式Xが更新され、原作者・尾田栄一郎氏からの年賀状イラストが公開された。【画像】ご利益ありそう！巨大なヘビ＆ルフィ『ONE PIECE』年賀状イラストXでは「あけましておめでとうございます。尾田っちから年賀イラスト到着まずは4月に、TVアニメがエッグヘッド編の放送を再開します。充電期間を経てパワーアップした姿をお楽しみに今年もよろしくお願いします！」と新年のあいさ