フリーアナウンサーの鷲見玲奈（34）が14日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。仕事と育児の両立で多忙な日々を明かした。昨年4月に第1子女児の出産を発表。半年後に仕事復帰し、毎週土曜日の日本テレビ「ズームイン！！サタデー」（前5・30）に出演している。MCの藤本美貴に「何時起きですか？」と聞かれると、「1時50分。2時前に起きています」と告白。横澤夏子は「どういうスケジュール！？」と