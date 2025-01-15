メ～テレ（名古屋テレビ） 絵画のような柄が描かれたり、彫刻のように見えたりする陶磁器を集めた企画展が、名古屋の美術館で開かれています。 企画展「近代・現代陶磁の技巧絶美」が開かれているのは、東区の横山美術館です。 主に大正時代から戦前にかけて作られた、輸出用の陶磁器190点が展示されています。 絵画のような柄が描かれた陶磁器や、今では技術的に生産が難しい、磁器製の立体彫像などを見ることがで