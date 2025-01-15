佐々木朗希投手が日本時間15日にドジャースと2度目の面談を予定していると、MLB公式が発表しました。佐々木投手とドジャースは2024年12月にも最初の面談を実施。今回が2度目の面談となります。米メディア「ジ・アスレチック」の記者によれば、今回の面談にはドジャースのスター選手が同席する見込みであるそうです。ドジャースには、日本人で先発投手として活躍する大谷翔平選手や山本由伸投手などがいるため、「スター選手」とし