「ピーター・パン」や「アナと雪の女王」、「塔の上のラプンツェル」が新幹線に。東京ディズニーシーとコラボした新幹線「Wonderful Dreams Shinkansen」が、2月21日から期間限定で運行します。 【写真を見る】東海道新幹線で初の「特別塗装」車両が走る！東京ディズニーシーとコラボで期間限定 「ピーター・パン」「アナと雪の女王」「塔の上のラプンツェル」 JR東海によりま