左から：「うま味濃縮トマトと風味豊かな豆のチリコンカン」「彩りパプリカと鶏もも肉のガパオ」JTBは、食品ロスの削減につながる商品やサービスの開発を通じたサステナブルな食の循環モデル（サーキュラーエコノミー）をめざす「Sustainable Voyage Project」第4弾として、食を通じて世界の人々の幸せと笑顔を創造する食品卸売業の国分グループ本社（以下、国分）と連携し、規格外野菜を活用した「ロス旅缶」の一般流通向け新商品