ガールズグループAOA元メンバー、クォン・ミナが新たなキャリアに挑戦していると話題だ。【写真】クォン・ミナ、禁煙室で彼氏とタバコ吸って炎上クォン・ミナは1月15日にインスタグラムを更新。「以前からとても成し遂げたかった新しい夢と目標を持って、最近、2つの資格を獲得した」と明らかに。続いて、「今日、結局、皮膚科の相談室長としてやりたかったことができるようになった」として、整形外科の相談室の室長として勤務す