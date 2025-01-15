2024年7月の東京都知事選で、3選を果たした小池百合子都知事（72）に次ぐ約166万票を集めた前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏（42）が15日、都内で会見し、夏の東京都議選に向け、地域政党となる新しい政治団体「再生の道」の設立を発表した。参院選の前哨戦となる都議選の全42選挙区で候補者を擁立を目指す意向で〝石丸新党〟が動き出した。 【写真】新党「再生の道」をプレゼン方式で発表する石丸伸二氏 自身