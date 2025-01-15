女優のダリス・カーリーさんが、ロサンゼルス近郊で被害が拡大している山火事で亡くなった。９５歳だった。「ブルース・ブラザーズ」「十戒」「ビリー・ホリデイ物語／奇妙な果実」などに出演したダリスさんが、イートン火災によって全焼したアルタデナの自宅から遺体となって発見され、１２日に検視官によって身元が確認された。 【写真】「ブルース・ブラザーズ」の主演で若