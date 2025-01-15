「スキマッチキャリーケース」ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」から、たためるキャリーケース「スキマッチキャリーケース」を1月中旬に順次、全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で販売を開始する。旅行をするとき便利なキャリーケースだが、使うときよりも使わない時間の方が圧倒的に長く、その使わないときに場所をとるのが悩ましいところ。そんな“キャリーケースの場所とり問題”を解決する、たた