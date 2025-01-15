マニラで会談する岩屋外相（手前右）とフィリピンのマナロ外相（同左）＝15日（共同）【マニラ共同】岩屋毅外相は15日、フィリピンの首都マニラでマナロ外相と会談した。南シナ海への海洋進出を強める中国を念頭に、安全保障や海洋協力の重層的な強化を確認する見通しだ。日米比3カ国による対話の進展に関しても意見交換。両外相は会談後、共同記者会見に臨む。岩屋氏は会談冒頭「自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、連