韓国の非常戒厳を巡り、合同捜査本部は尹（ユン）大統領を拘束したと発表しました。大統領公邸前から報告です。（河村聡記者報告）捜査本部は15日午前10時33分に拘束令状を執行したと発表しました。公邸前の大通りには、夜中のうちから数千人の規模で大統領の支持者が集まり、拘束反対の声を上げていました。ただ、今は片付け作業に移っています。また、同じく夜中から大量に配備された警察も撤収作業を進めています。