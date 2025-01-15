15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーバス事故から15日で9年です。現場には遺族らが献花に訪れています。事故があった午前1時50分ごろ、けがをした当時の大学生の母親3人が現場を訪れました。2016年1月15日、軽井沢町の国道でスキーツアーバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡、26人が重軽傷を負いました。次男・寛さんを亡くした田原義則さん「9年前の悲惨な教訓をもう一度思い起こしてもらって、安全なバスの運行