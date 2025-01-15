小正月に合わせ金沢市内の神社では15日、正月に飾ったしめ縄や書初めなどを燃やし、一年の無病息災を祈る左義長が行われています。金沢市の石浦神社では午前5時から左義長が始まり、時折雨が降る中、境内を訪れた多くの人がしめ縄など正月の縁起物や書初めなどを持ち寄りました。左義長で出る煙を浴びると健康になり、書初めを燃やすと書の上達に繋がると言い伝えられていて、訪れた人が今年1年の無病息災などを祈っていました。訪