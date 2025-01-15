新日本海フェリーは、小樽〜舞鶴航路に新造船を就航する。既存船を置き換えるもので、第1船は三菱重工業下関造船所で建造し、12月の就航を予定している。全長は199メートル、総トン数は約14,300トン。旅客定員は286名で、トラック約150台と乗用車約30台の積載能力を持つ。