14日に行われたスタッド・ランス対モナコのクプ・ドゥ・フランスに、伊東純也、中村敬斗、南野拓実の日本代表トリオが揃って先発した。試合は1-1のスコアでPK戦に突入し、スタッド・ランスが勝ち抜けを決めている。FWで起用された中村は背番号9で先発すると、PK戦では1人目のキッカーとして成功。勝利した試合後にはチームメイトたちと一緒にダンスで喜びを分かち合っていた。𝑴𝑶𝑵𝑨𝑪ү