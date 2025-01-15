元タレントの木下優樹菜さん（37）が14日、Instagramのストーリーズを更新。早朝に作った3人分のお弁当を公開した。【映像】彼氏とベッドで寝ている木下優樹菜さん12歳の長女・莉々菜さんと9歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下さん。2024年6月に引退した元プロサッカー選手の交際相手・三幸秀稔さん（31）を「ステップファミリー」と紹介しており、YouTubeには一緒のベッドで寝ている様子など、プライベート動画