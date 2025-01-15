俳優の本田望結（20）が15日、都内で行われた日本乳業協会『私らしくヨーグルト新発見』プロジェクト発表会に参加した。【全身ショット】まさかの肩チラ！清楚な白ワンピース姿の本田望結13日の「成人の日」には振り袖ショットを公開し、大きな話題となった。20歳を迎えた心境を問われると、本田は「小学校のときの同窓会には参加できました。やっと、という感じです。やっと20歳とか、やっと私も成人式に出られる年齢になった