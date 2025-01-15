昨年オークス、秋華賞を制し、11月24日の前走ジャパンCで4着だったチェルヴィニア（牝4＝木村、父ハービンジャー）は京都記念（2月16日、京都芝2200メートル）に向けて調整を進めていく。15日、サンデーレーシングが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄でリフレッシュを図り、乗り込みを重ねた。この日、美浦トレセンに帰厩する。