日本全国を8つのブロックに分けた団体戦で行われる「ABEMA地域対抗戦 inspired by 羽生善治 2025」の監督会議が1月11日に放送され、北海道・東北の屋敷伸之監督（52）は広瀬章人九段（37）、小山怜央四段（31）、岡部怜央四段（25）、山川泰熙四段（26）の4人を出場登録棋士に選んだ。4人中3人が四段という超フレッシュな顔ぶれ。北からの進撃は、若さで加速する。【映像】監督8️人による貴重な揮毫各チームが実績、若