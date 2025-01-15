中国・北京を訪問している自民党の森山幹事長ら与党議員団は先ほどから、中国共産党“ナンバー2”の李強首相と会談しています。会談では習近平国家主席あての石破総理の親書を手渡す予定です。自民党森山裕 幹事長「日中関係がより発展をしてよかったと両国の国民に実感してもらえるためには、何が今後必要なのか、率直に議論をさせていただきたいと思います」会談で森山氏は、▼東京電力・福島第一原発の処理水放出後、中