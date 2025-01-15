元女子アナYouTuberの青木歌音さんが1月14日、自身のX（旧Twitter）で投稿を更新。アナウンサー時代にテレビ局の番組制作陣から受けたセクハラについて、告発しました。【実際の投稿：青木歌音、フジ番組制作陣のセクハラ暴露】「断るとキレられる」青木さんは、「フジテレビの制作陣は悪い意味でイケイケな人が多い。私が別の局でアナウンサーやってた時に、フジの番組制作を掛け持ちしてるお偉いさんの車によく乗せられてたんだ