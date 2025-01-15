現在、日本海側から強い寒気が流れ込んできています。そんな中、東京は地形の影響で一番最後に寒気が流れ込んでくるので、昼間は暖かい空気が残ります。日中の最高気温は15℃まで上がり、3月下旬並みの陽気になるでしょう。でも、今夜には東京にも強い寒気が流れ込んできます。気温が急降下し、3℃以下まで下がる予想です。昼間の暖かさに油断しないようにしてください。全国的にみると、強い寒気が流れこんでくるので、暖かいのは