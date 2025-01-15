女子シングルス2回戦で得点し、ほえる大坂なおみ＝メルボルン（共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第4日は15日、メルボルンで行われ、シングルス2回戦で、3度目の優勝を目指す女子の大坂なおみ（フリー）は第20シードのカロリナ・ムホバ（チェコ）に1―6、6―1、6―3で逆転勝ちし、3回戦に進んだ。世界63位の内島萌夏（安藤証券）は同15位でロシア出身の17歳、ミラ・アンドレエワに4―6、6―3、6―7で敗れた。男子