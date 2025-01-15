乃木坂46の岩本蓮加さんが自身のブログで、一定期間にわたり活動自粛することを報告しました。【写真を見る】【乃木坂46】岩本蓮加さん活動自粛プライベート写真の流出で岩本さんは「みなさまへ」と題して投稿。ファンに向けて深く謝罪しています。 ▽▽▽▽岩本蓮加さんコメント全文▽▽▽▽みなさまへ先日、私のプライベートの写真がXに投稿されました。私の軽率な行動で多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしてし