Shiho Tanaka［東京１５日ロイター］ - 林芳正官房長官は１５日午前の会見で、韓国で尹錫悦大統領が拘束されたことに関連し、同国内の動向を「特段、かつ重大な関心を持って注視している」と述べた。国際社会における重要な隣国であり、日韓関係の重要性は変わらないとの認識を示した。尹大統領は同日午前、非常戒厳宣布を巡り、内乱容疑などで合同捜査本部に拘束された。林官房長官は、他国の内政へのコメントは控えると