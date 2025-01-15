警視庁自民党の高市早苗衆院議員らに「安倍晋三の次はおまえだ」「首を洗って待っていろ」などと記載した文書を郵送したとして、警視庁捜査1課は15日、脅迫容疑で、北海道雄武町の道立北海道雄武高校の教師池村啓容疑者（65）を再逮捕した。再逮捕容疑は安倍元首相銃撃事件が発生した約1カ月後の2022年8月11日ごろ、北海道江別市から衆院第1議員会館に高市議員宛てで文書を送ったほか、自民の山谷えり子参院議員や杉田水脈元衆