KDDIは、「Pontaパス」会員向けのキャンペーン「あげすぎチャレンジ」の第2弾を実施する。期間は、1月21日～3月3日まで。 期間中、通常特典に上乗せして、さまざまな特典を受けることができる。提供期間は、特典ごとに設定されている。 たとえば、ローソンでお得に買い物ができる「ウィークリーLAWSON」クーポンが、月3枚以上追加される。1月21日～27日までは、「マチカ