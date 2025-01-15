寒河江市の慈恩寺では今年、本堂に祀られている秘仏「弥勒五尊（みろくごそん）」が御開帳されます。 【写真を見る】御開帳寒河江市の慈恩寺で５体の秘仏を公開代々受け継がれる秘仏を地域全体で発信し観光誘客に（山形） この11年振りの御開帳を観光誘致につなげようと、きのう関係者による説明会が開かれました。 『弥勒五尊』は、慈恩寺の本堂に祀られている菩薩や不動明王など、5体の秘仏です。 御開帳は、去年9月に完