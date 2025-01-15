英キャサリン妃は自身が治療を受けた病院を訪問し患者らと交流した/Chris Jackson/AFP/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）英国のウィリアム王子の妻キャサリン妃（４３）は１４日、治療を受けていたがんについて「寛解状態にある」と明らかにした。キャサリン妃は同日、がんの治療を受けたロンドンの病院を訪問した。キャサリン妃はＳＮＳへの投稿で、がんが寛解状態にあり、ほっとしていると述べた。引き続き、回復に専念するという