18日から始まる『のもざき水仙まつり』をPRしようと、実行委員会のメンバーらが長崎市役所を訪れました。 1本あたりの花の数が多く、丈が高いのが特徴の「長崎水仙」。 のもざき水仙まつり実行委員会の委員長らが、15日に長崎市役所を訪れ、鈴木市長に贈りました。 （のもざき水仙まつり実行委員会 山口 邦俊委員長） 「野母崎の良さは、水仙公園以外にも海岸美もいい。ぜひ野母崎のほうに足を運ん