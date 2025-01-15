県産イチゴの魅力を伝えるPR車が完成し、1月15日の「いちごの日」に合わせてお披露目されました。 1月15日の「いちごの日」に合わせて初めて披露された「県産イチゴのPR車」。 県内のイチゴの収穫量は約1万100トンと全国有数の産地で、そのおいしさを県民にも知ってもらおうと、JAが導入しました。 県庁では近くの保育園児らに、2つの品種「ゆめのか」と「恋みのり」が振る舞われました。 （園児） 「お