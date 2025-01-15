「カジサック」ことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女で、「かんちゃん」ことモデルの梶原叶渚（かんな）が１４日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演し、ネットの注目を集めている。１５歳の叶渚はバラエティー初出演で、淡い色のワンピース姿でスタジオに登場。「今、１５歳です。中学３年で４月から高校に入学します」と語った。女優やモデルを目指しているが、「すごいネガティブな方で、しゃべる