モデル・仁香が１４日までに自身のＳＮＳを更新。息子との親子２ショットを公開した。インスタグラムで「一時帰国していた息子がＵＳへ戻りましたうちの子はカリフォルニアでもサンフランシスコ方面なので山火事とは離れていますご心配頂きありがとうございます」とつづり、留学中の息子の様子を伝えた。「３週間やれること全てやり切って栄養満タン食料満タン足りないもの補充してスーツケースパンパンにして帰って行き