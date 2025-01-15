「もうロシアには帰れない ロシアンブルー」【写真】きれいなグリーンの目をした猫さんですコタツに横たわり、無防備に後頭部をこちらに見せて眠るロシアンブルーの猫さんの写真が「X」で話題になりました。このぬくもりを知ってしまったら、もはや名まえにも入っている故郷には帰れないかもしれませんね…。「立派なこたつネコさんにw」「なんで猫の後頭部って可愛いんだろう…」「おこた民化してる。」まるで人間のような寝姿に