［東京１５日ロイター］ - 午前の東京株式市場で日経平均は、前営業日比１５４円３１銭高の３万８６２８円６１銭と反発した。朝方は自律反発を狙った買いが入り、急速に切り返したが、買い一巡後は一時マイナス圏に転じた。その後は再び押し目買いが流入し、相場全般は戻り歩調となった。ただ、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を前に警戒感は根強い。前日の米国株式市場はまちまちの動きで方向感を示唆する材料とならず