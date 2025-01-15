寒気の影響で、17日(金)にかけて日本海側を中心に断続的に雪が降り、大雪や吹雪の恐れがあります。北海道から北陸で道路への気象影響リスクが高くなります。車の立ち往生など交通機関への影響に注意・警戒。関東甲信や東海でも山沿いでは積雪や路面の凍結に注意・警戒が必要です。日本海側を中心に大雪や吹雪道路への影響リスク大今日15日(水)は冬型の気圧配置になり、寒気が流れ込んできています。日本海側を中心に雪が降り、降