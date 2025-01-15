アメリカ・ロサンゼルスの大規模な山火事は14日、発災から1週間となりました。いまだ延焼を続けていて、これまでに25人が死亡したほか、安否不明者が24人にのぼるなど被害の全容は見通せないままです。ロサンゼルス近郊のパシフィックパリセーズで7日に発生し、各地に燃え広がった山火事では、これまでに25人が死亡しました。地元当局によりますと、14日時点で、安否不明者は24人にのぼり、逃げ遅れた人がいないか捜索を続けていて