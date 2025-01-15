韓国の尹錫悦大統領による非常戒厳をめぐり、捜査を進める合同捜査本部は15日午前、尹大統領の身柄を拘束しました。尹大統領の身柄がある高官犯罪捜査庁から中継です。尹大統領はおよそ40分前にこちらの庁舎に入ったとみられますが、待ち受けていた報道陣に姿を見せることはなく、裏側のすりガラスで覆われた通路を通って中に入ったものとみられます。尹大統領に対しては現在、庁舎の3階にある録音ができる取調室で、本格的な事情