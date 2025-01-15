お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでが、自身のXを更新し、成人の日の写真を投稿した。【写真】天童よしみ似？今より痩せている振袖姿の3時のヒロイン・かなでXでは「『痩せたら可愛い』って言ったの誰ですか？」と成人の日で着た振袖姿の写真を投稿。今より痩せている姿を見ることができる。衝撃的な一枚にファンは「若い頃の天童よしみさんみたいでかわいいです」「演歌歌手みたい！」「今のまんまでも可愛いですよ。羨