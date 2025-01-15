１２日、鏡泊湖世界ジオパークの不凍湖の日の出。（ドローンから、牡丹江＝新華社配信／王宝勲）【新華社牡丹江1月15日】厳冬を迎えた中国黒竜江省牡丹江市の鏡泊湖世界ジオパークでは、霧が立ち昇る不凍湖が雪に縁取られ、その後ろに溶岩台地がくっきりと浮かび上がる趣ある冬景色を見ることができる。１２日、鏡泊湖世界ジオパークの不凍湖で、餌をついばむマガモ。（ドローンから、牡丹江＝新華社配信／王宝勲）１２日