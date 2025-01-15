34歳になった「さな」。特に結婚の予定はありません。だんだんと肩身の狭い思いをしているように感じ始めます。ある日、一目ぼれから、彼氏ができたさな。そこにさなの幸せはあるのでしょうか。女性が自分らしく生きることを見つめ直す成長ストーリーをご紹介します。のむすん／悩める女子マンガ(@nomusun777)さんの描く『34歳の生きる道』。どうぞごらんください。 Ⓒnomusun777 Ⓒnomusun7