東ハトの人気菓子「ポテコ」とアニメ『機動戦士ガンダム』が夢のコラボレーション！オリジナルシール付の「ガンダムポテコ」が新登場する。☆「ガンダムポテコ」やシールのイメージを写真で見る（写真3点）＞＞＞『機動戦士ガンダム』は、1979年から放送されたロボットアニメ。TVシリーズとしては全43話を制作、その他、劇場版、OVAと様々に発展し作り続けられる名作、アニメ・シリーズは今年45周年を迎える。宇宙世紀0079を舞台