【R3 1/100 エルガイムMk-I（2次）】 5月 発送予定 予約受付開始：1月15日11時 価格：6,050円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「R3 1/100 エルガイムMk-I」の2次予約受付を1月15日11時より開始した。商品の発送は5月を予定し、価格は6,050円。 本商品は、ロボットアニメ「重戦機エルガイム」に登場する機体「エルガイムMk-II」をキッ