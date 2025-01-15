東京女子医科大学の元理事長が逮捕された背任事件で、別の工事でも元理事長に5000万円ほどキックバックされたとみられることが分かった。東京女子医科大学・元理事長の岩本絹子容疑者（78）は、新校舎建設の際、非常勤職員だった建築士に対して給与とは別に、実態のないアドバイザー業務への報酬として1億1700万円を支払い大学に損害を与えた疑いで15日朝、送検された。捜査関係者によると、関連病院の別の工事でもこの建築士に約1