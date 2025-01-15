【モデルプレス＝2025/01/15】ラグビー日本代表の稲垣啓太選手が1月13日、自身のInstagramを更新。妻でモデルの稲垣貴子との結婚記念日を祝福した。【写真】稲垣貴子、胸元ざっくりの色っぽい姿◆稲垣啓太選手、稲垣貴子との結婚記念日を祝福稲垣選手は食事を楽しむ貴子の最新ショットとともに「結婚記念日である これからも宜しく頼む」と結婚記念日祝福のメッセージを投稿。貴子は笑みを浮かべ、幸せそうなオーラを放っていた。