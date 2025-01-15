首都圏と成田空港を最短で結ぶ「北千葉道路」 首都圏と成田国際空港を最短で結ぶ「北千葉道路」。写真は編集部が撮影。 「北千葉道路」は、首都圏と成田国際空港を最短で結ぶ、計画延長43kmの道路計画だ。起点の市川市堀之内から鎌ヶ谷市、印西市、成田市を経由して終点の成田市大山に至る。起点は外環道の北千葉JCT（仮）と、終点は新空港自動車道の成田JCTと接続する。 北千葉道路の詳細なルート図。 すでに、鎌ケ